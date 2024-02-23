Единение вокруг трагедии: полицейские показали первые минуты после обстрела дома в Днепре

В результате атаки российских "Шахедов" на Днепр пострадала жилая многоэтажка. В полиции показали кадры, на которых видно, что происходило после обстрела в городе.

Собственно, в ночь на 23 февраля захватчики выпустили по нашему государству дроны-камикадзе. На место происшествия после обстрела сразу приехали представители правоохранительных органов. В частности, они помогали людям.

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Первые мгновения после атаки на Днепр

"Уважаемые, пожалуйста, отойдите немного в сторону. Есть кто ранен", – слышно на первых секундах видео, которое сняли патрульные полицейские Днепра.

Из следующих кадров можно понять, что правоохранители помогают выйти из поврежденной многоэтажки раненым людям: "Держитесь за нас", – говорит полицейский к травмированной женщине, сидящей среди руин.

В результате взрыва разрушены верхние этажи. Под завалами оказались люди,

– говорится в официальном сообщении.

Отметим, что видео распространило Министерство внутренних дел. В ведомстве отметили, что правоохранители бок о бок работали с медиками и спасателями: кроме людей, помогали также животным.

Что происходило на месте обстрела после попадания дрона: смотрите видео МВД

Больше об этом

В течение дня 23 февраля спасатели, медики и полицейские делали все возможное, чтобы помочь людям. По состоянию на 20:00 операция по спасению – не завершена.

Далее о том, что известно по состоянию на это время.