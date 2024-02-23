Единение вокруг трагедии: полицейские показали первые минуты после обстрела дома в Днепре
Источник:МВД Украины
В результате атаки российских "Шахедов" на Днепр пострадала жилая многоэтажка. В полиции показали кадры, на которых видно, что происходило после обстрела в городе.
Собственно, в ночь на 23 февраля захватчики выпустили по нашему государству дроны-камикадзе. На место происшествия после обстрела сразу приехали представители правоохранительных органов. В частности, они помогали людям.
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Первые мгновения после атаки на Днепр
"Уважаемые, пожалуйста, отойдите немного в сторону. Есть кто ранен", – слышно на первых секундах видео, которое сняли патрульные полицейские Днепра.
Из следующих кадров можно понять, что правоохранители помогают выйти из поврежденной многоэтажки раненым людям: "Держитесь за нас", – говорит полицейский к травмированной женщине, сидящей среди руин.
В результате взрыва разрушены верхние этажи. Под завалами оказались люди,
– говорится в официальном сообщении.
Отметим, что видео распространило Министерство внутренних дел. В ведомстве отметили, что правоохранители бок о бок работали с медиками и спасателями: кроме людей, помогали также животным.
Что происходило на месте обстрела после попадания дрона: смотрите видео МВД
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В течение дня 23 февраля спасатели, медики и полицейские делали все возможное, чтобы помочь людям. По состоянию на 20:00 операция по спасению – не завершена.
Далее о том, что известно по состоянию на это время.
- Известно о двух жертвах, одновременно два человека находятся в больнице. Не исключено, что под завалами остаются другие жители многоэтажки. Продолжаются поисково-спасательные работы.
- После взрыва возник пожар, который ликвидировали спасатели: россияне разрушили три квартиры полностью, две повредили. Также пострадали припаркованные автомобили.
- На месте работают, кроме спасателей и полиции, представители Нацгвардии. Жителям оказывают психологическую помощь. Также организовали пункт обогрева.
- Руководитель областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что российские оккупанты совершили атаку с помощью беспилотников типа Shahed-136/131.
- Всего в результате удара необходимо обеспечить новым жильем жителей 18 квартир поврежденного дома. Речь идет о нескольких десятках мирных людей.
- Власти города объявили 24 февраля днем траура в Днепре. К сожалению, с начала полномасштабного вторжения это уже не первый такой случай. Город постоянно под вражеским прицелом.