От ракеты ПВО не было бы таких последствий, – эксперт указал на фейки России по атаке в Днепре

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что ракету Х-22 сбили наши силы ПВО и потому произошли ужасные последствия. Это мгновенно подхватили российские пропагандисты, но таких последствий от сбитой ракеты не было бы.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный обозреватель Денис Попович. На теракт в Днепре уже отреагировали в мире.

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Обломки не привели бы к таким последствиям

Попович рассказал, что Арестович уже опроверг свои заявления и объяснил почему сказал так, а не иначе. Впрочем, если даже предположить, что ракету Х-22 сбили, она бы разорвалась в воздухе, а обломки не привели бы к таким последствиям. Они бы могли пробить крышу, поднять пожар, разрушить авто, верхний этаж, но не 2 подъезда вдребезги.

Мы в Днепре увидели действие боевой части ракеты Х-22, имеющей почти тонну взрывчатого вещества. Вот взорвалась тонна взрывчатого вещества. Ни в коем случае не могло бы случиться, если бы обломки ракеты упали на здание. Что могут сделать обломки сбитой ракеты мы видели в Киеве, такие случаи у нас были,

– отметил военный обозреватель.

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Пуск ракет, особенно таких ракет – это уже преступление

Он продолжил, что ракету Х-22 называют "убийцей авианосцев". Она выпускается по группе кораблей в океане, и там она выискивает самую большую цель, как авианосец. Она уничтожает благодаря ядерному заряду. Даже если происходит промах 50 – 200 метров ядерный заряд дает необходимые последствия.

"Россияне снаряжают ее обычной боеголовкой, фугасной. Мы не говорим уже о том, что уничтожение гражданского здания, дома - это само собой преступление, террористический акт. Однако ракеты с таким типом наведения само по себе преступление запускать по городам", - отметил Попович.

По его словам, вообще запускать любые ракеты по городам – это преступление и терроризм. А ракету с таким типом наведения и подавно. Подобная ракета разрушила торговый центр в городе Кременчуг, потому что она работает по наибольшей цели. Теперь жертвами российского терроризма стали жители большого многоквартирного дома в Днепре.

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