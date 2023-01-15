Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. На теракт у Дніпрі вже відреагували у світі.

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Уламки не спричинили б таких наслідків

Попович розповів, що Арестович уже спростував свої заяви і пояснив, чому сказав так, а не інакше. Утім, якщо навіть припустити, що ракету Х-22 збили, вона б розірвалась у повітрі, а уламки не спричинили б таких наслідків. Вони б могли пробити дах, здійняти пожежу, зруйнувати авто, верхній поверх, але не 2 під'їзди вщент.

Ми у Дніпрі побачили дію бойової частини ракети Х-22, яка має майже тонну вибухової речовини. Оце вибухнула тонна вибухової речовини. Жодним чином не могло б таке статись, якби уламки ракети впали на будівлю. Що можуть зробити уламки збитої ракети ми бачили в Києві, такі випадки в нас були,

– зазначив військовий оглядач.

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Пуск ракет, а особливо таких ракет – це вже злочин

Він продовжив, що ракету Х-22 називають "убивцею авіаносців". Вона випускається по групі кораблів в океані, й там вона вишукує найбільшу ціль, яким є авіаносець. Вона знищує завдяки ядерному заряду. Навіть, якщо відбувається промах 50 – 200 метрів ядерний заряд дає необхідні наслідки.

"Росіяни споряджують її звичайною боєголовкою, фугасною. Ми не говоримо вже про те, що знищення цивільної будівлі, будинку – це само собою є злочином, терористичним актом. Однак ракети з таким типом наведення саме по собі злочин запускати по містах", – зауважив Попович.

За його словами, загалом запускати будь-які ракети по містах – це злочин і тероризм. А ракету з таким типом наведення й поготів. Подібна ракета зруйнувала торговий центр у місті Кременчук, бо вона працює по найбільшій цілі. Тепер жертвами російського тероризму стали мешканці великого багатоквартирного будинку у Дніпрі.

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