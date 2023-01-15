"Я просто выполнял приказы" не оправдает военных преступников, – Резников об ударе по Днепру

Россияне еще раз доказали, что у них нет ни капли человечности и уважения. В субботу, 14 января, они запустили ракету Х-22 прямо в многоэтажку в Днепре.

Это привело к смерти более 20 человек, среди которых – 15-летняя девушка. В результате попадания разрушен подъезд дома, еще более 70 человек получили ранения.

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Как отреагировал Резников

Министр обороны Украины прокомментировал террористический удар по Днепру. Он заявил, что оккупанты в очередной раз нарушили один из основных принципов гуманитарного права.

Резников подчеркнул, что все виновные будут непременно наказаны. Россия ответит за свои преступления против украинского народа.

"Я просто выполнял приказ" не оправдает вас, военные преступники. Доказано Нюрнбергом,

– отметил министр.

Удар по дому в Днепре: последние новости

14 января Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Кремль запустил ту же ракету, которой несколько месяцев назад бил по торговому центру в Кременчуге. Известно, что Х-22 имеет боевую часть – 950 килограммов и может оснащаться ядерной боеголовкой. Пока Украина не может ее сбить.

После атаки по Днепру советник Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что якобы эту российскую ракету "сбила" наша ПВО. Мол, "ракета взорвалась, когда упала".

На опасную реплику, озвученную Арестовичем, отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. Он не особо подбирал слова, комментируя сказанное внештатным советником ОП.

"Я с первого дня войны говорил, что Арестович – самовлюбленная скотина и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку", – заявил Филатов и вскоре вынужден был извиниться за эти слова.

Все, что известно о террористическом ударе по жилому дому в Днепре, читайте в материале 24 Канала.

Нюрнбергский процесс – международный судебный процесс, проводимый альянтами против представителей Третьего Рейха за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны.