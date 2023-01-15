Теракт в Днепре: как отреагировали в мире

В субботу, 14 января, российские террористы попали ракетой Х-22 в многоэтажку в Днепре. В результате обстрела 73 человека пострадали, еще 20 – погибли.

Ракета разрушила целый подъезд дома. Под завалами до сих пор остаются люди. Какова была реакция мировых лидеров на атаку Днепра – читайте в материале 24 Канала.

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Как отреагировали в Литве

Президент страны Гитанас Науседа осудил действия оккупантов. Он отметил, что Россия – террористическое государство, которое приносит боль, смерть и разрушение, куда бы она ни пошла.

Зверства, массовые убийства, нападения на жилые дома – как сегодня в Днепре – никогда не будут прощены и забыты,

– говорится в сообщении.

Также глава государства отметил, что все виновные будут непременно наказаны. Науседа выразил поддержку нашему государству и отметил, что Литва – с Украиной.

Что говорят в Японии

Посольство Японии в Украине выразило поддержку украинцам. Дипломаты отметили, что они возмущены такими действиями российских захватчиков, повлекших ранения и смерти.

"Япония – с народом Украины и поддерживает его законное стремление к справедливости", – подчеркнули в посольстве.

Белый дом осудил варварские действия оккупантов

Чиновники Белого дома жестоко осуждают субботнюю бомбардировку Украины Россией. Она была направлена на критическую и гражданскую инфраструктуру и привела к гибели не менее 20 человек.

"Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, атакуя критически важную инфраструктуру Украины, обеспечивающую светом и теплом украинское гражданское население", – говорится в письменном заявлении представителя Совета национальной безопасности Джейка Салливана.

Он отметил, что Соединенные Штаты будут предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны, в том числе и системы противовоздушной обороны. Вместе с союзниками Штаты будут продолжать работу, чтобы привлечь российские силы к ответственности за военные преступления и зверства.

По словам Салливана, Россия продолжает недооценивать силу и решительность украинского народа, и эти последние попытки его деморализовать снова терпят крах.

Как отреагировала госпожа посол США в Украине

Бриджит Бринк выразила свои соболезнования украинскому народу. Она заявила, что необходимая помощь продолжает поступать из США, чтобы помочь Украине защититься от страны-террористки.

"Ужасно. Мои мысли с пострадавшими и с теми, кто прилагает так много усилий, чтобы оказать помощь", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! По состоянию на утро 15 января количество погибших среди жителей девятиэтажки в Днепре составляет 20 человек, среди которых – 15-летняя девушка. Кроме того, около 70 человек получили ранения, всех пострадавших детей госпитализировали в больницу.

Под завалами до сих пор остаются люди, спасатели проводят все необходимые работы по спасению жизни граждан.

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