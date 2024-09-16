Сперва собака, потом сам: как харьковчане спасались из разбитого Россией дома – эмоциональные кадры

Днем 15 сентября россияне попали авиабомбой в жилой дом в Харькове. Чрезвычайные службы сделали все возможное, чтобы спасти не только людей, но и их домашних любимцев.

Некоторым людям удалось спастись самостоятельно, однако тем, кто оказался в самом эпицентре попадания, помогли спасатели. Подробнее об отважной работе чрезвычайных служб и волонтеров после российского удара рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Невероятная работа спасателей

В понедельник, 15 сентября, по дому в Харькове россияне ударили авиабомбой. На нескольких этажах был огромный пожар.

Спасатели и волонтеры провели невероятную работу. Уже в первые минуты после попадания все чрезвычайные службы работали на местах. Одной женщине спасатели помогали найти документы и вывести кота из квартиры. Кроме того, всколыхнула Украину история о мужчине, который отказывался спасаться из квартиры, пока не спасут его собаку Зару. Он передал собаку на веревки первой, чтобы прежде всего вытащили ее, а уже потом – и его самого.

Спасение местного и его домашнего любимца / Скриншоты с видео

Совместно с правоохранителями, медиками и волонтерами спасатели проводили мероприятия эвакуации. Одновременно происходило тушение пожара, его площадь составляла 600 квадратных метров, горели квартиры. Наши спасатели провели невероятную работу: с помощью веревок был спасен житель квартиры 12 этажа, а также его домашний любимец – собака,

– рассказал Евгений Василенко, представитель управления ГСЧС Харьковщины.

Собака после спасения / Анна Черненко для 24 Канала

"Было большое задымление, огонь, но мы как-то сработали – такая наша работа. ...Бросили веревку и подняли наверх (мужчину с собакой – 24 Канал), здесь ничего космического нет", – поделились деталями спасения Михаил и Владимир, верхолазы ГСЧС.

На месте попадания было также много волонтеров, которые раздавали горячие обеды. С людьми работали психологи.

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Помощь пострадавшим

Стоит отметить, что дом, в который попали россияне, в начале полномасштабного вторжения уже был под ударами. По сообщениям городских властей два подъезда считают разрушенными.

Пришла полиция, расспрашивает, что случилось. Говорю, что документы и кошка в квартире, на момент попадания меня там не было. Они спросили, готова ли я подняться и я ответила "да". Надели на меня бронежилет и шлем, и побежали на 10 этаж. Перерыли все, чтобы найти кошку ...Мы просто начали убегать, потому что как взламывали двери, повалил страшный дым,

– рассказала Светлана, жительница дома.

Тем, кому негде было ночевать, предложили социальное жилье – так называемые пункты несокрушимости. Если нужно, уже сегодня – 16 сентября, людей будут расселять в общежития.

Добавим, что по состоянию на 8 утра известно о 43 раненых в результате российской атаки, среди них – 4 детей. Предварительно погибшей считают 94-летнюю женщину, которую после обстрела разыскивала дочь. Кроме непосредственного попадания в 12-этажный дом, повреждены 22 многоквартирных дома и 20 автомобилей.