Деяким людям вдалося врятуватися самостійно, однак тим, хто опинився в самому епіцентрі влучання, допомогли рятувальники. Детальніше про відважну роботу надзвичайних служб та волонтерів після російського удару розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Неймовірна робота рятувальників

У понеділок, 15 вересня, по будинку у Харкові росіяни вдарили авіабомбою. На кількох поверхах була величезна пожежа.

Рятувальники та волонтери провели неймовірну роботу. Вже у перші хвилини після влучання усі надзвичайні служби працювали на місцях. Одній жінці рятувальники допомагали знайти документи та вивести кота з квартири. Крім того, сколихнула Україну історія про чоловіка, який відмовлявся рятуватися з квартири, поки не врятують його собаку Зару. Він передав собаку на мотузки першою, аби насамперед витягнули її, а вже потім – і його самого.

Порятунок місцевого та його домашнього улюбленця / Скриншоти з відео

Спільно з правоохоронцями, медиками та волонтерами рятувальники проводили заходи евакуації. Одночасно відбувалося гасіння пожежі, її площа складала 600 квадратних метрів, горіли квартири. Наші рятувальники провели неймовірну роботу: за допомогою мотузок було врятовано мешканця квартири 12 поверху, а також його домашнього улюбленця – песика,

– розповів Євген Василенко, речник управління ДСНС Харківщини.

Собака після порятунку / Анна Черненко для 24 Каналу

"Було велике задимлення, вогонь, але ми якось спрацювали – така наша робота. …Кинули мотузку і підняли наверх (чоловіка з собакою – 24 Канал), тут нічого космічного немає", – поділились деталями порятунку Михайло та Володимир, верхолази ДСНС.

На місці влучання було також багато волонтерів, які роздавали гарячі обіди. З людьми працювали психологи.

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Допомога постраждалим

Варто відзначити, що будинок, у який поцілили росіяни, на початку повномасштабного вторгнення вже був під ударами. За повідомленнями міської влади два під'їзди вважають зруйнованими.

Прийшла поліція, розпитує, що трапилось. Кажу, що документи і кішка у квартирі, на момент влучання мене там не було. Вони запитали, чи я готова піднятись і я відповіла "так". Одягнули на мене бронежилет і шолом, та побігли на 10 поверх. Перерили усе, щоб знайти кішку ...Ми просто почали втікати, бо як зламували двері, повалив страшний дим,

– розповіла Світлана, мешканка будинку.

Тим, кому не було де ночувати, запропонували соціальне житло – так звані пункти незламності. Якщо потрібно, уже сьогодні – 16 вересня, людей розселятимуть у гуртожитки.

Додамо, що станом на 8 ранку відомо про 43 поранених внаслідок російської атаки, серед них – 4 дітей. Попередньо загиблою вважають 94-річну жінку, яку після обстрілу розшукувала донька. Окрім безпосереднього влучання у 12-поверховий будинок, пошкоджено 22 багатоквартирні будинки та 20 автівок.