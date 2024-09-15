У будинку, який росіяни обстріляли у Харкові вже загасили пожежу. На місці наразі працюють усі відповідні служби та волонтери.

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Що відомо про жертву обстрілу Харкова росіянами

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що з-під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки літнього віку. Тож, станом на 21:11, у місті після ворожого удару 15 вересня є одна загибла людина та 42 поранених.