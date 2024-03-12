Удар по дому в Кривом Роге: 5 "тяжелых" пострадавших в операционных, среди них есть ребенок
Российская армия вечером 12 марта обстреляла Кривой Рог, в результате чего вспыхнул пожар в доме. После атаки по многоэтажке пострадали и погибли люди.
Среди травмированных людей и жертв все гражданские граждане, которые находились на момент атаки в девятиэтажке, куда попали оккупанты. Оккупанты также повредили здания рядом с местом прилета.
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В Кривом Роге 5 человек тяжело ранены
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что более 30 пострадавших уже приняли больницы Кривого Рога после российской атаки по городу.
Пятеро в операционной. "Тяжелые". Среди раненых – ребенок,
– отметил глава Днепропетровской ОГА.
В Кривом Роге по меньшей мере 30 человек пострадали / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака
Начальник военной администрации Кривого Рога отметил, что в результате вражеской ракетной атаки есть по меньшей мере три попадания, в том числе прямое попадание в девятиэтажный дом.
"ГСЧС тушит пожары. Скорая помощь работает. Штаб помощи людям разворачивается на Восточном-1 возле АТБ с 20:00. Туда можно обратиться по вопросам расселения, стройматериалов, чтобы закрыть выбитые окна и любых других вопросов", – написал Вилкул.
Впоследствии он также сообщил, что есть ракетное попадание в крышу пятиэтажки в Металлургическом районе Кривого Рога. У этого места также развернули штаб по помощи.
Россияне обстреляли Кривой Рог
- В Днепропетровской области 12 марта в 18:09 объявили воздушную тревогу. Через полчаса Воздушные силы предупредили о движении ракеты в направлении Кривого Рога. Предварительно, это была управляемая российская авиационная ракета Х-59.
- Через несколько минут жители Кривого Рога услышали громкие звуки взрыва. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке. Местных жителей призвали не выставлять любую информацию о вражеских обстрелах в сеть.
- Впоследствии председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в результате удара по девятиэтажке в Кривом Роге по меньшей мере тридцать раненых и двое погибших. На месте событий ГСЧС тушит пожары, а скорая помощь продолжает оказывать людям необходимую помощь.