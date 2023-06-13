Один из жильцов этого дома – Артём. Он рассказал 24 Каналу ужасные подробности циничного удара россиян.

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Ребенка спускали с балкона

Артём рассказал, что проснулся уже от взрывов. Он не слышал объявления о воздушной тревоге.

Просто ракета прилетела. Один взрыв, второй взрыв... В нашей квартире было очень много дыма,

– сказал мужчина.

После удара сразу разгорелся пожар. Жителям дома пришлось выбираться из-под завалов не только в страхе и панике, но и на ощупь. Квартира Артема была вся в дыму. Более того, находиться в ней было опасно из-за угарного газа.

Артём решил, что нужно спасаться через балкон. Оценив ситуацию, он с товарищем начали спускаться с третьего этажа.

На одном из балконов была молодая семья с маленьким ребёнком.

Мы сразу взялись спасать ребенка. Обвязали ее простынями и спустили на 1 этаж. Там его взяли спасатели,

– отметил Артём.

После этого мужчины таким же образом спустили вниз девушку. Ее также передали спасателям. Затем мужчины эвакуировались сами. То, что они увидели уже позже – ужаснуло. Дом полностью пылал.

"На улице все кричали, мы помогали, кому могли. Это было очень ужасно, честно", – вспомнил Артем.

Житель многоэтажки в Кривом Роге рассказал детали атаки: смотрите видео

Спасательная операция продолжается

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. К сожалению, количество погибших растет мгновенно.

Важно! У дома развернули штаб для пострадавших. Люди могут зарегистрироваться там, чтобы получить возможность расселения, горячее питание и материальную помощь.

Удар по дому в Кривом Роге: главное