Один из жильцов этого дома – Артём. Он рассказал 24 Каналу ужасные подробности циничного удара россиян.
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Ребенка спускали с балкона
Артём рассказал, что проснулся уже от взрывов. Он не слышал объявления о воздушной тревоге.
Просто ракета прилетела. Один взрыв, второй взрыв... В нашей квартире было очень много дыма,
– сказал мужчина.
После удара сразу разгорелся пожар. Жителям дома пришлось выбираться из-под завалов не только в страхе и панике, но и на ощупь. Квартира Артема была вся в дыму. Более того, находиться в ней было опасно из-за угарного газа.
Артём решил, что нужно спасаться через балкон. Оценив ситуацию, он с товарищем начали спускаться с третьего этажа.
На одном из балконов была молодая семья с маленьким ребёнком.
Мы сразу взялись спасать ребенка. Обвязали ее простынями и спустили на 1 этаж. Там его взяли спасатели,
– отметил Артём.
После этого мужчины таким же образом спустили вниз девушку. Ее также передали спасателям. Затем мужчины эвакуировались сами. То, что они увидели уже позже – ужаснуло. Дом полностью пылал.
"На улице все кричали, мы помогали, кому могли. Это было очень ужасно, честно", – вспомнил Артем.
Житель многоэтажки в Кривом Роге рассказал детали атаки: смотрите видео
Спасательная операция продолжается
Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. К сожалению, количество погибших растет мгновенно.
Удар по дому в Кривом Роге: главное
- Циничную атаку Россия провела ночью 13 июня. Ударом задело гражданские объекты и пятиэтажку.
- Сейчас известно о 11 погибших. Из них 4 человека – жители пятиэтажки, а еще 7 находились на промышленном объекте.
- Ранены – 28 человек. Многие госпитализированы в тяжелом и критическом состоянии. Спасатели до сих пор разбирают завалы.