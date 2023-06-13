Один з мешканців цього будинку – Артем. Він розповів 24 Каналу жахливі подробиці цинічного удару росіян.

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Дитину спускали з балкона

Артем розповів, що прокинувся вже від вибухів. Він не чув оголошення про повітряну тривогу.

Просто ракета прилетіла. Один вибух, другий вибух... У нашій квартирі було дуже багато диму,

– сказав чоловік.

Після удару одразу розгорілась пожежа. Мешканцям будинку довелось вибиратись з-під завалів не лише у страху й паніці, але й навпомацки. Квартира Артема була вся в диму. Ба більше, перебувати у ній було небезпечно через чадний газ.

Артем вирішив, що потрібно рятуватись через балкон. Оцінивши ситуацію, він з товаришем почали спускатись з третього поверху.

На одному з балконів була молода сім'я з маленькою дитиною.

Ми одразу взялись рятувати дитину. Обв'язали її простирадлами і спустили на 1 поверх. Там її взяли рятувальники,

– зазначив Артем.

Після цього чоловіки у такий самий спосіб спустили вниз дівчину. Її також передали рятувальникам. Потім чоловіки евакуювались самі. Те, що вони побачили вже пізніше – жахнуло. Будинок повністю палав.

"На вулиці всі кричали, ми допомагали, кому могли. Це було дуже жахливо, чесно", – згадав Артем.

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Рятувальна операція триває

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. На жаль, кількість загиблих зростає миттєво.

Важливо! Біля будинку розгорнули штаб для постраждалих. Люди можуть зареєструватися там, аби отримати можливість розселення, гаряче харчування матеріальну допомогу та інше.

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