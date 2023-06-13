Один з мешканців цього будинку – Артем. Він розповів 24 Каналу жахливі подробиці цинічного удару росіян.
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Дитину спускали з балкона
Артем розповів, що прокинувся вже від вибухів. Він не чув оголошення про повітряну тривогу.
Просто ракета прилетіла. Один вибух, другий вибух... У нашій квартирі було дуже багато диму,
– сказав чоловік.
Після удару одразу розгорілась пожежа. Мешканцям будинку довелось вибиратись з-під завалів не лише у страху й паніці, але й навпомацки. Квартира Артема була вся в диму. Ба більше, перебувати у ній було небезпечно через чадний газ.
Артем вирішив, що потрібно рятуватись через балкон. Оцінивши ситуацію, він з товаришем почали спускатись з третього поверху.
На одному з балконів була молода сім'я з маленькою дитиною.
Ми одразу взялись рятувати дитину. Обв'язали її простирадлами і спустили на 1 поверх. Там її взяли рятувальники,
– зазначив Артем.
Після цього чоловіки у такий самий спосіб спустили вниз дівчину. Її також передали рятувальникам. Потім чоловіки евакуювались самі. Те, що вони побачили вже пізніше – жахнуло. Будинок повністю палав.
"На вулиці всі кричали, ми допомагали, кому могли. Це було дуже жахливо, чесно", – згадав Артем.
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Рятувальна операція триває
Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. На жаль, кількість загиблих зростає миттєво.
Удар по будинку у Кривому Розі: головне
- Цинічну атаку Росія здійснила вночі 13 червня. Ударом зачепило цивільні об'єкти та п'ятиповерхівку.
- Наразі відомо про 11 загиблих. З них 4 людей – мешканці п'ятиповерхівки, а ще 7 перебували на промисловому об'єкті.
- Поранені – 28 осіб. Багато людей госпіталізовані у важкому та критичному стані. Рятувальники досі розбирають завали.