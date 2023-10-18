Удар по многоэтажке в центре Запорожья: все, что известно об атаке и последствиях

В ночь на 18 октября российские оккупанты ударили ракетами по центру Запорожья. Они попали в многоэтажный дом.

К сожалению, в результате обстрела есть погибшие и раненые. Все, что известно о ночной атаке Запорожья и ее последствиях – читайте в материале 24 Канала.

Важно "Медика пропустите": кадры спасения пострадавшего из-под завалов многоэтажки в Запорожье

6 ракетных ударов по дому в Запорожье

Ночью российская армия нанесла 6 ракетных ударов по территории Запорожья. Сейчас тип ракет устанавливается. Предварительно, это были С-300.

Одна из ракет попала в многоэтажный дом. В результате удара, предварительно, погибли два человека, трое травмированы. Под завалами могут находиться еще трое жильцов дома.

Обстрел Запорожья 18 октября / Фото полиции

В ГСЧС рассказали, что в результате обстрела был разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи. По их данным, также погибли два человека, еще трое травмированы.

Кроме того, был спасен мужчина, которого уже передали медикам. Еще 50 жителей дома спасатели эвакуировали.

Сейчас на месте происшествия работают все профильные службы. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Вражеский удар по дому в Запорожье / Фото ГСЧС

Появились кадры жутких последствий удара

Полицейские документируют последствия массированного ракетного обстрела Запорожья. Они показали соответствующие кадры.

Жуткие последствия ракетного удара по Запорожью: смотрите видео

Число пострадавших возросло

По состоянию на 8:20 известно, что, по предварительной информации, погибли два человека, трое травмированы, еще 5 – находятся в больницах. Среди пропавших без вести – человек 2002 года рождения.

В ОВА сообщили, что ранения получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина. Также известно о двух погибших мужчинах.

Под завалами ищут молодых супругов

Один из жильцов поврежденного подъезда рассказал, что ракета попала в соседскую квартиру. Там проживали молодые супруги. Сейчас их ищут под завалами.

Реакция Зеленского на обстрел

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный обстрел россиянами Запорожья. По его словам, разрушено 8 квартир.

Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушено 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут быть люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора,

– заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что "государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими". Также Зеленский поблагодарил всех, кто не остается равнодушным и помогает преодолевать террор.

"Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть", – подчеркнул президент.



Разрушенный дом в Запорожье / Фото Владимира Зеленского

В Запорожье временно закрыто движение транспорта

В Запорожье временно закрыто движение троллейбусов и автобусов по проспекту Соборному, на участке от площади Свободы до площади Транспортной.

Также временно закрыто движение трамваев на вокзал "Запорожье-І" и в направлении улицы Иванова.

Россия постоянно атакует Запорожскую область

Только за минувшие сутки оккупанты совершили 6 ракетных ударов по Запорожью, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке и Малой Токмачке, обстреляли из РСЗО Орехов, Малую Токмачку и Новоданиловку, а также ударили 4 авиаснарядами по Роботино и Новоданиловке.

По территории Новоандреевки, Малиновки, Работино, Белогорья, Левадного, Червоного, Чаривного, Пятихаток, Малых Щербаков, Степового, Плавней, Каменского и других прифронтовых городов и сел пришлось 118 артобстрелов.

Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.