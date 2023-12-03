Ракетный удар по многоэтажке: в Новогродовке третьи сутки не могут найти семью с ребенком

Ночью 30 ноября враг нанес шесть ракетных ударов по жилым кварталам Покровского района Донецкой области. В частности, в Новогродовке ракета попала в трехэтажный дом.

Под завалами три дня искали семью с 8-летним ребенком, но так и не нашли.

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Вряд ли живы

Все завалы разрушенной многоэтажки разобрали. Впрочем, троих человек отыскать не удалось.

По словам начальника Новогродовской ГВА Александра Шевченко, семью уже не найдут в живых, если она находилась в доме на момент ракетного удара.

Поиски семьи продолжат в понедельник. Будут искать с помощью кинологов, а также пересматривать снова весь строительный мусор.

Если людей не найдут, их сочтут пропавшими без вести.

Ночью 30 ноября оккупанты одновременно ударили по Покровскому району Донецкой области 6 ракетами С-300.

Под вражеским ударом оказались населённые пункты Покровск, Новогродовка и Мирноград.

Поврежден многоквартирный и 9 частных домов.

В Покровске среди пострадавших была семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем.

В результате ракетного удара по трехэтажному дому два человека погибли. 13-летний подросток получил ранения. Три человека находятся под завалами.

38-летний глава семьи, которого разыскивают под завалами дома, работал на шахте. Его 33-летняя жена – в "Ощадбанке". А 8-летняя Марийка ходила во второй класс.