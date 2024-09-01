Момент попадания ракеты во Дворец спорта в Харькове попал на видео

Во время обстрела Харькова в воскресенье, 1 сентября, пострадал Дворец спорта в Немышлянском районе города. Момент российского удара попал на видео, которое показали в сети.

Во время удара враг целился исключительно в гражданскую инфраструктуру. Россия атаковала сразу три локации в Харькове – речь идет о Дворце спорта, торговый центр в Салтовском районе, и рядом с Гидропарком в Киевском районе.

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Удар по Дворцу спорта попал на видео

Сейчас в Харькове продолжается операция по разбору завалов в спорткомплексе, где было одно из ракетных попаданий. По словам главы Харьковской ОВА, под завалами до сих пор могут находиться люди.

Возле Дворца спорта в Харькове зафиксировано по меньшей мере 6 прилетов, часть из которых попала в землю.

Сейчас количество пострадавших в Харькове возросло до 44, из них семеро – дети, самому маленькому из них три месяца.

Момент российского удара по Харькову попал на камеру: смотрите видео

К слову, в Харькове в результате повторного удара России также получили ранения двое медиков экстренной помощи. Они ехали на место ракетного удара и даже не успели оказать помощь раненым.