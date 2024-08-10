"Несчастных газовиков там не было", – в ВМС прокомментировали поражение вышки в Черном море

Украинские бойцы уничтожили одну из газовых вышек россиян в Черном море, о чем стало известно 10 августа. В ВМС объяснили, как оккупанты использовали объект, передает 24 Канал.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал о так называемом GPS-спуфинге, к которому прибегали россияне.

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Что делали россияне на уничтоженной газовой вышке

Локация не использовалась штатно. Для газодобывающей промышленности ее не использовали, но использовали для того, чтобы устанавливать разнообразное оборудование,

– сказал Плетенчук.

Россияне средствами РЭБ подавали ложные сигналы GPS, чтобы мешать тем системам, которые на них ориентируются, то есть совершали GPS-спуфинг. Это могло влиять на работу зернового коридора.

Как сообщил Дмитрий Плетенчук, оккупанты постоянно занимаются GPS-спуфингом, о чем свидетельствуют данные мониторинговых платформ. Конечно, такие действия ставят под угрозу безопасность гражданского судоходства.

А еще захватчики перебрасывали на платформу персонал, в частности, и за полсуток до атаки. Гражданского персонала там не было – только военный. Поэтому россияне и не разгоняют месседжи типа "обстреляли бедных газовиков".

Детали об ударе по газовой вышке в Черном море

GPS-спуфинг – это имитация сигналов GPS. Во время атаки передают сигнал, похожий на настоящий GPS, но несколько мощнее. Ложные сигналы заставляют получателя неверно определять свое местоположение.

Сергей Стерненко сообщил, что россияне разместили на вышке техническое разведывательное оборудование и держали до 40 единиц личного состава.

А журналист Андрей Цаплиенко отметил, что речь об одной из "вышек Бойко" – или "Сиваш", или "Петр Годованец". Их еще контролируют оккупанты.