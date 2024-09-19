Россия ударила по гериатрическому пансионату в Сумах, есть погибшие: все, что известно о циничной атаке

В четверг, 19 сентября враг нанес удар по пансионату, где жили более двухсот стариков. Людей эвакуируют в безопасное место, к сожалению, есть раненые. Пока речь идет об одной погибшей. 24 Канал собрал все, что известно о циничной атаке по Сумах.

О том, что враг атаковал Сумы и попал в пансионат, сообщило Суспильное около пяти вечера 19 сентября. 24 Канал собрал актуальную на тот момент информацию в своей новости. В прокуратуре впоследствии уточнили, что удар произошел в 15:40.

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Сколько людей жило в пансионате на момент атаки

На момент удара в заведении находился 221 пациент, из них 87 были прикованы к постели. Плюс 60 человек обслуживающего персонала, то есть всего почти 300 человек. Они обедали или отдыхали, когда враг цинично ударил.

Удар пришелся на верхние этажи, на самом высоком, пятом, были 24 человека. Об этом сообщили работники заведения.

Глава ОВА сказал, что больше всего раненых было там, где находилось больше всего людей.

По словам спасателей, на 18:00 из здания эвакуировали 147 человек. На тот момент о людях под завалами не сообщали, но в вечернем обращении Зеленский заявил, что эту информацию проверяют.

Частично разрушены технический и пятый этажи.

ГСЧС выносят людей из здания пансионата: смотрите видео

В каком состоянии пострадавшие

По состоянию на восемь вечера 19 сентября речь идет о 13 раненых. Они в медучреждениях с травмами различной степени тяжести. Часть людей в тяжелом состоянии.

Известно и об одной погибшей – 78-летняя женщина умерла в больнице.

Что сейчас происходит в Сумах: смотрите видео от ОВА

Куда эвакуировали жителей гериатрического пансионата

ГСЧС транспортировали пациентов в больницу и другие пансионаты. Впрочем, во время эвакуации несколько раз объявляли тревогу из-за активности вражеской авиации: один раз она длилась 8 минут, но во второй началась в 19:12 и на момент выхода этого материала не отменена.

Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил около семи вечера, что пациентов пансионата эвакуированы в специально подготовленные для них места, где созданы все необходимые условия.

Развернут штаб ликвидации последствий авиационного удара врага. Людям оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Родные и близкие пациентов пансионата могут узнать о своих близких по телефону областного контактного центра 0800 301 501 (звонки бесплатные).

Мир должен видеть эти болезненные кадры / Фото Кордон.Медиа

Чем ударила Россия

Это был УАБ. Сначала тип оружия предположили в СМИ, поскольку Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации. Впоследствии удар именно УАБом подтвердили в Сумской ГВА.

Тревога, во время которой оккупанты ударили по старикам, длилась более трех часов.

Как отметили прокуроры, еще одно средство поражения агрессор сбросил на гаражный кооператив. Повреждены 15 гаражей и 10 автомобилей.

Эвакуация людей из поврежденного пансионата / Фото ГСЧС

Зеленский отреагировал

Известно уже о раненых, по меньшей мере один человек погиб. Мои соболезнования. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей – не военная база, не военный объект. За одни сегодняшние сутки – на это время – российские войска применили уже почти 90 управляемых авиабомб. По нашим городам, по украинским позициям. Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим,

– сказал он в обращении вечером 19 сентября.

И заметил, что под завалами могут быть люди.

Последствия обстрела гериатрического пансионата в Сумах / Фото Суспильное

Прокуроры открыли дело

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

