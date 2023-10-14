"Как тот в Москве сидит, а здесь такие люди гибнут": в Грозе до сих пор продолжаются похороны

Гроза в Харьковской области пополнила перечень трагических мест, свидетельствующих об ужасах российских оккупантов. Так, 13 октября в селе продолжались похороны погибших в результате атаки 5 октября.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что пока продолжается одно захоронение, начинаются еще два. Как известно, окончательное количество погибших составляет 59 человек. Если бы не случай, их могло быть гораздо больше.

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Врач Нина Иванова работает в амбулатории, которая находится в нескольких метрах от места удара. Каждый вторник и четверг там делают прививки детям. Как известно, 5 октября пришлось именно на четверг, но в тот день амбулатория, к счастью, не работала.

В Грозе прерваны целые поколения

Жителям Грозы еще долго будут болеть. Российские оккупанты не только забрали жизни 59 мирных людей, но и сделали полными сиротами шестерых детей.

Я не знаю, как люди погибают, а тот в Москве сидит. Сколько смертей…

– сказал Анатолий о своей погибшей родственнице Светлане Осиповой.

Так, россияне убили целые семьи. В частности, не стало почти всей семьи Козырей – 8-летнего Ивана, отца Игоря, дедушки Анатолия, тети Ольги.

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Оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер" из Белгородской области. Враг попал по кафе, где люди устроили поминки за погибшим военным Андреем Козырем.

Несмотря на заявления представителя России в ООН о "неонацистах", в Грозе погибли исключительно гражданские. Это учителя, медики, пенсионеры.

Поскольку удар был очень точным, правоохранители начали сразу проверять версию с наводчиками. Ими оказались местные жители – Владимир и Дмитрий Мамоны.

ДНК-лаборатории работали без остановки семь суток подряд, чтобы идентифицировать все тела погибших. Это было очень сложно, поскольку российская ракета разорвала людей на частицы.