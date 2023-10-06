"В каждом доме будет стоять не один гроб": в селе Гроза после удара России почти не осталось людей

Днем 5 октября российские военные ударили ракетой по кафе и магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Каждая семья потеряла в этой ужасной трагедии родственника или близкого человека.

Местная жительница сквозь слезы рассказывает, что в каждом доме будет стоять не один гроб. В селе ныне остались единицы, передает 24 Канал.

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Людей в селе почти не осталось

В сети опубликовали видео, как местная жительница рассказывает об ужасных потерях после террористической атаки. Она подчеркнула, что всю свою жизнь она провела в селе Гроза и знала всех, кто умер от рук оккупантов.

Женщина сквозь слезы рассказала, что сейчас в населенном пункте остались единицы, ведь в каждой семье несколько погибших.

Одной ракетой, или чем они там (нанесли удар – 24 Канал), похоронили всю деревню. В каждом доме теперь будет стоять где один гроб, а где – сразу 3 – 5 гробов. Я не знаю, у нас здесь остались единицы,

– рассказала женщина.

Разбитая горем жительница Грозы признается, что даже боится смотреть на место, где раньше были магазин и кафе, и всячески обходит его.

Жительница Грозы рассказала о страшном горе в деревне: смотрите видео

Одним ударом Россия убила пол села