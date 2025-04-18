"В городе полно людей": в горсовете сообщили, как Харьков ликвидирует последствия баллистической атаки

Утром 18 апреля Россия нанесла удар по Харькову, выпустив три баллистические ракеты типа "Искандер". Одна из них взорвалась в воздухе прямо возле окон 16-этажного жилого дома в Основянском районе.

Депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук в эфире 24 Канала рассказал, что российская атака направлена на уничтожение мирных жителей. В результате удара есть много пострадавших, погибшие и разрушения зданий.

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О последствиях атаки по Харькову

В горсовете рассказали, что "Искандер" был оснащен кассетной боевой частью – такой, что предназначена для поражения живой силы, то есть пехоты. Но Россия намеренно ударила по гражданским жителям, чтобы причинить как можно больший вред.

По состоянию на сейчас известно о более 87 пострадавших. Информация постоянно обновляется. В результате взрывной волны разрушениям подверглись по меньшей мере 3 предприятия – выбиты окна, повреждены крыши и балконы.

Слышал, что уже двое погибших, один из них пенсионер. Кто второй – не могу сказать,

– поделился депутат Харьковского горсовета.

Городская власть быстро координирует действия коммунальных служб, обеспечивает необходимыми материалами и людьми для ликвидации последствий. На месте также работают волонтеры. Они оперативно забивают окна фанерой, расчищают балконы, помогают людям, у которых заблокированы двери.

Несмотря на постоянные обстрелы, город живет. Харьковчане возвращаются, на улицах много людей, продолжается привычная городская жизнь.

Мы уже привыкли жить в таком ритме обстрелов Харькова. В городе много людей, многие вернулись, бурлит жизнь,

– подчеркнул Богдан Ткачук.

Накануне Пасхальных праздников городской совет призывает по возможности ограничить участие в массовых церковных мероприятиях. Враг коварный – существует реальная угроза ударов именно во время богослужений или освящения корзин.

В этом году желательно или вообще воздержаться от большого скопления людей в церквях, или организовать освящение постепенно, в течение дня, договорившись с соседями, родственниками и друзьями.

Напомним, что в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска атаковали центр города Сумы баллистическими ракетами. Более 30 человек погибли, количество раненых превысило 110 человек.

После этого Украина дважды атаковала 112 гвардейскую ракетную бригаду в городе Шуя Ивановской области России, которая причастна к удару по Сумах.