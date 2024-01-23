Удары корректировали по жилым домам: циничные детали атаки России по Харькову

Оккупанты 23 января совершили массированную атаку по Украине, в том числе под ударом вражеских ракет оказался Харьков. В результате террористического преступления есть погибшие и раненые, за жизнь некоторых людей до сих пор борются медики.

Враг попал в частный сектор, многоэтажные жилые дома. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, заметив, что рядом с местом попадания расположено образовательное учреждение, которое также повреждено из-за взрыва.

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Новые детали террористической атаки

Первые удары произошли в 4 часа утра. Они пришлись по образовательному заведению. Во второй раз враг ударил через 3 часа – в 7 утра. Ракеты скорректировали на небольшом расстоянии от этого образовательного учреждения, но теперь били по жилым домам.

В то время на месте уже работали полицейские, экстренные службы, ГСЧС, медики. Известно о раненых, контуженных среди правоохранителей. Информацию о количестве поврежденных домов подсчитывают. Местные власти сообщили о том, что без электричества осталось 14 домов, без газа – 12, без отопления – 20, но цифры могут меняться.

Недалеко от места попаданий созданы штабы, там люди могут согреться, поесть, ведь на улице сейчас очень холодно, а в квартирах частично исчезли коммуникации. Волонтеры привезли в штаб все необходимое, поэтому людей призывают не оставаться дома в одиночку, а приходить в пункты обогрева.

Что известно о жертвах и пострадавших

Оккупанты целились именно по мирным людям, на месте каждого удара очень большие разрушения. Если вспомнить район Северной Салтовки, то там с девятиэтажки ударом срезало фасад. Все это напоминает март – апрель 2022 года, когда именно такими обстрелами Россия терроризировала город.

К сожалению, количество жертв возросло, уже известно о 5 погибших, а за жизнь нескольких пострадавших до сих пор борются медики. Раненых – более 50, среди них четверо детей. У всех рваные раны, взрывные травмы, есть ранения внутренних органов, глаз.

Одну погибшую женщину извлекли из-под завалов дома, в котором обрушилась половина подъезда. Еще одна женщина погибла в больнице, медики не смогли помочь ей. Также известно о гибели человека в научном предприятии. Этот объект тоже находился сегодня под ударом. Одного человека пока не идентифицировали, ведь он находился в эпицентре удара, его личность установит экспертиза.

Всего за две волны атаки – в 4 и в 7 часов утра – по Харькову и его пригороду нанесли 10 ударов. По предварительной информации, сначала били ракетами С-300, а во время второй волны – Х-22. Эти данные еще нуждаются в окончательном подтверждении.

Обстрел Харькова 23 января: актуальные новости