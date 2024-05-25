Снаряд россиян попал по Центральному парку Харькова: Терехов сказал, как удалось избежать жертв
Источник:Игорь Терехов
Россиянам было мало той трагедии, которую они устроили, обстреляв "Эпицентр" на Салтовке. Поэтому сразу после атаки на гипермаркет оккупанты ударили по Центральному парку Харькова. Только случайность помогла на этот раз избежать жертв.
Пока спасатели ликвидировали пожар в "Эпицентре", оккупанты совершили удар по Центральному парку в Харькове, который является местом скопления людей.
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В шаге от трагедии
Впрочем, к счастью, по словам мэра города Терехова, снаряд, выпущенный россиянами, не разорвался. Сейчас его разминируют.
После того, как было попадание в ТЦ, было попадание в Центральный парк. К счастью, эта ракета не разорвалась. Там никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГСЧС разминируют этот снаряд,
– сообщил городской голова.
Отмечается, что боеприпас попал в землю возле спортивной площадки.
Терехов поделился фото с места попадания снаряда.
Российский снаряд не сдетонировал / Фото Игорь Терехов
Удар по "Эпицентру" в Харькове: что известно
- В обеденное время, около 16:06 в Харькове раздался взрыв. Местные власти сообщили о попадании на Салтовке.
- Впоследствии стало известно, что враг ударил по строительному гипермаркету "Эпицентр".
- По словам Терехова, в ТЦ могло находиться около 200 посетителей.
- Глава ОВА Синегубов уточнил, что часть людей вышла по сигналу воздушной тревоги, а часть могла остаться в здании на момент удара. Речь идет о около сотни человек.
- По состоянию на 19:00 есть информация о двух погибших. Они являлись сотрудниками гипермаркета. Кроме того, более 30 человек получили ранения.
- Спасатели тушат пожар площадью более 10 тысяч квадратных метров.
- Большое количество людей считается пропавшими без вести. Точная цифра находившихся в "Эпицентре" на момент атаки будет установлена с помощью видео с камер наблюдения.
- В прокуратуре сообщили, что по "Эпицентру" был нанесен удар двумя авиационными снарядами УМПБ Д-30.
- Президент Зеленский отреагировал на жестокие обстрелы Харькова. Глава государства отметил, что если бы союзники предоставили нужное количество ПВО, трагедии удалось бы избежать.