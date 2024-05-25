Снаряд россиян попал по Центральному парку Харькова: Терехов сказал, как удалось избежать жертв

Россиянам было мало той трагедии, которую они устроили, обстреляв "Эпицентр" на Салтовке. Поэтому сразу после атаки на гипермаркет оккупанты ударили по Центральному парку Харькова. Только случайность помогла на этот раз избежать жертв.

Пока спасатели ликвидировали пожар в "Эпицентре", оккупанты совершили удар по Центральному парку в Харькове, который является местом скопления людей.

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В шаге от трагедии

Впрочем, к счастью, по словам мэра города Терехова, снаряд, выпущенный россиянами, не разорвался. Сейчас его разминируют.

После того, как было попадание в ТЦ, было попадание в Центральный парк. К счастью, эта ракета не разорвалась. Там никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГСЧС разминируют этот снаряд,

– сообщил городской голова.

Отмечается, что боеприпас попал в землю возле спортивной площадки.

Терехов поделился фото с места попадания снаряда.

Российский снаряд не сдетонировал / Фото Игорь Терехов

Удар по "Эпицентру" в Харькове: что известно