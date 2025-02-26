Россия нанесла удар по Харькову: в городе горел жилой дом, есть пострадавшие

Ночью 26 февраля враг в очередной раз атаковал Харьков ударными беспилотниками. В том числе, один из дронов попал в 9-этажный жилой дом в Киевском районе города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Сейчас известно о 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.

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Последствия ночной атаки

Пожар вспыхнул на втором этаже здания, огонь охватил 50 квадратных метров. Спасатели, полицейские, медики и волонтеры спасли 5 жителей.

К ликвидации последствий российского удара привлекли 35 пожарных и 7 единиц техники. Помощь людям оказывали также психологи ГСЧС.

На месте происшествия разорван автобус быстрого реагирования Харьковского городского совета для оказания помощи жителям дома.