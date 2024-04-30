По Харькову ударили двумя ракетами: уничтожен гаражный кооператив, есть разрушения в домах

Россияне продолжают терроризировать мирные города Украины. Так, 30 апреля оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами.

Враг бил по центральной части города, в частности, пострадал Киевский район. Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает 24 Канал.

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Утром россияне ударили по Харькову

Городской голова сообщил, что попадание было в гаражный кооператив. В результате этой атаки уничтожено более 50 гаражей и машины.

Он также рассказал, что второе попадание было по Холодногорскому району.

Хочу сказать и подчеркнуть, что объекты в которые попал наш враг, это не военные объекты. Ни одного военного здесь нет, никаких автомобилей военных здесь тоже нет,

– отметил Терехов.

По словам городского головы, от вражеского удара погиб 1 человек, еще 9 – получили ранения различной степени тяжести.

"Несмотря на все это, Харьков живет, Харьков работает, Харьков несокрушимый!" – подчеркнул городской голова.

Также он напомнил, что в городе действуют графики отключения света. Все остальные коммунальные услуги предоставляются в полном объеме.

Россия систематически терроризирует Харьков