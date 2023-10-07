Об этом рассказали в эстонской общественной организации "Свободная Украина". Волонтерам удалось выжить.
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Эстонские волонтеры попали под обстрел
В общественной организации рассказали, что их волонтеры попали под российский обстрел в Харькове.
Сегодня утром наша общая колонна с общественной организацией "Украинская помощь" (Ukraina Abi MTÜ – 24 Канал) попала под вражеский ракетный обстрел. По словам ребят, "Искандер" упал в нескольких десятках метров от них. Все машины были уничтожены, ребятам удалось выжить и они не пострадали,
– говорится в сообщении.
Однако, к сожалению, атака не прошла без человеческих жертв.
"В соседнем доме погиб маленький ребенок. Светлая память. Продолжаем бороться за честь Эстонии и свободу Украины", – подытожили в ОО.
Смотрите фото с места происшествия / Фото MTÜ Vaba Ukraina
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Удар по Харькову 6 октября: коротко
- Захватчики утром 6 октября цинично атаковали Харьков баллистическими ракетами "Искандер-К". Под ударами находился центральный район города.
- Погибли два человека – 10-летний мальчик и его бабушка. Ребенок был закутан в одеяло, когда его обнаружили под завалами. Также ранения получил 11-месячный мальчик – брат погибшего.
- В ГСЧС рассказали, что в результате удара по Харькову 30 человек получили ранения. В больницы госпитализировали 12 из них.
- Большинство раненых, в том числе младенец, находятся в среднем состоянии. Преимущественно у людей – взрывные травмы, осколочные ранения рук, ног и лица, а также гематомы. У двух пострадавших диагностировали острую реакцию на стресс.
- Также вражеский удар повредил два многоквартирных дома и разрушил трехэтажный жилой дом.
- Известно, что в момент атаки в Харькове не было воздушной тревоги. Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что ракеты следовали за баллистической траекторией.