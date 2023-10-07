Про це розповіли в естонській громадській організації "Вільна Україна". Волонтерам пощастило вижити.
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Естонські волонтери потрапили під обстріл
У громадській організації розповіли, що їхні волонтери потрапили під російський обстріл у Харкові.
Сьогодні вранці наша спільна колона з громадською організацією "Українська допомога" (Ukraina Abi MTÜ – 24 Канал) потрапила під ворожий ракетний обстріл. За словами хлопців, "Іскандер" впав в декількох десятках метрів від них. Всі машини були знищені, хлопцям пощастило вижити й вони не постраждали,
– мовиться у повідомленні.
Однак, на жаль, атака не минула без людських жертв.
"У сусідньому будинку загинула маленька дитина. Світла пам'ять. Продовжуємо боротися за честь Естонії та свободу України", – підсумували в ГО.
Дивіться фото з місця події / Фото MTÜ Vaba Ukraina
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Удар по Харкову 6 жовтня: коротко
- Загарбники зранку 6 жовтня цинічно атакували Харків балістичними ракетами "Іскандер-К". Під ударами був центральний район міста.
- Загинули двоє людей – 10-річний хлопчик та його бабуся. Дитина була закутана у ковдру, коли її знайшли під завалами. Також поранень зазнав 11-місячний хлопчик – брат загиблої дитини.
- У ДСНС розповіли, що внаслідок удару по Харкову 30 людей зазнали поранень. До лікарень госпіталізували 12 з них.
- Більшість поранених, зокрема немовля, перебувають у середньому стані. Переважно у людей – вибухові травми, осколкові поранення рук, ніг і обличчя, а також гематоми. У двох постраждалих діагностували гостру реакцію на стрес.
- Також ворожий удар пошкодив два багатоквартирні будинки та зруйнував триповерховий житловий дім.
- Відомо, що на момент атаки у Харкові не було повітряної тривоги. Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що ракети йшли за балістичною траєкторією.