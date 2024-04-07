Оккупанты снова ударили по домам в центре Харькова: есть раненые

Российская оккупационная армия в воскресенье, 7 апреля, снова нанесла удар по Харькову. В результате ракетного обстрела есть раненые.

Ранее, днем в Харькове 7 апреля прогремели взрывы. Оккупанты нанесли удар по городу.

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Российская армия ударила по Харькову

Днем 7 апреля оккупационные войска атаковали Харьков. В Харьковской ОВА сообщили, что враг ударил по центральной части города.

Там отметили, что профильные службы уже выехали на места попаданий.

Кроме этого, Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА отметил, что есть повреждения жилой инфраструктуры.

Вскоре Игорь Терехов, городской голова Харькова, отметил, что в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города есть раненые.

Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом. По количеству пострадавших информация уточняется,

– добавил Терехов.