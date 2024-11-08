Чем Россия нанесла удар по Харькову: в полиции раскрыли детали

Россия не прекращает обстреливать украинские мирные города. В частности, под ударом в очередной раз оказался Харьков.

В ночь на 8 ноября Россия атаковала Салтовский район Харькова 500-килограммовой бомбой с УМПК. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Детали атаки на Харьков

Начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов рассказал, что Россия нанесла удар по многоэтажке на Салтовке 500-килограммовой бомбой с УМПК.

По его словам, девять раненых находятся в состоянии средней тяжести.

Мы проверяем, есть ли еще люди под завалами, пока информации о без вести пропавших в полицию не поступало,

– добавил он.

Также Болвинов отметил, что это очередной террористический акт со стороны россиян.

В Шевченковском районе города упало две управляемые авиационные бомбы. В результате ночной атаки есть три попадания, также есть пострадавшие. В частности, известно о 25 таких людях.