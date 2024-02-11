"Улица превратилась в горящую реку": новые детали пожара в Харькове после обстрела 9 февраля

9 февраля Россия атаковала "Шахедами" Харьков. Оккупанты попали в автозаправочную станцию. В результате произошла утечка топлива, которое растеклось по улице и вызвало масштабный пожар.

Люди едва успевали выбраться из горящих домов. Об этом отметила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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"Люди не успевали и не имели возможности, например, вывести даже машины, выехать на них со двора, потому что улица превратились в горящую реку, и первое, что вспыхивало, – это припаркованные возле домов или во дворах машины. Приходилось не через центральные выходы бежать из своих домов, а просто огородами к соседям. Так спасались харьковчане", – рассказала она.

Последствия пожара

Весомую роль в трагедии сыграл рельеф местности и снег, который начал таять и разносить топливо вниз по улице. В один момент все начинало гореть потушить это водой просто было невозможно.

"Бетонная часть электростолбов настолько поддалась теплу, что она трещала и рассыпалась просто в руках", – отметила корреспондентка.

Зарево от пожара харьковчане видели в соседних районах. Длился он до утра.

Представители ГСЧС, с которыми мы общались, говорят, что за почти два года полномасштабного вторжения и работы на различных техобъектах, такого ужаса они еще не видели,

– добавила Черненко.

По ее словам, чрезвычайники работали более суток, ликвидируя последствия вражеской атаки. Только в частном секторе горело 3700 квадратных метров территории. Криминалисты собрали все образцы ДНК для опознания тел погибших.

Поддержка пострадавших

На местах домов, которые сгорели, будут установлены мобильные модульные домики. Это временное решение вопроса пока будет решаться механизм восстановления жилья пострадавшим.

"В общем 15 частных домов полностью сгорели. Очень много повреждены, потому что когда шел огонь, он где-то задевал дома, где-то просто уничтожал", – сказала журналистка.

Харьковчане сплотились и привозили теплые вещи, продукты питания и строительные материалы для пострадавших. Организован пункт помощи.

"Сами хозяева, которые были в более-менее вменяемом физическом состоянии, уже вчера начинали разгребать завалы, в которые превратились их дома, чтобы понять, что уцелело. Эта работа будет продолжаться. Я думаю, уже в дальнейшем можно будет желающим присоединяться, как добровольцами к помощи, и также уже объявлены определенные финансовые сборы. Их страницы можно найти, но обязательно проверяйте", – подчеркнула Черненко.

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения и ремонтируют поврежденные сети. Так же специалисты работают над восстановлением подачи воды. Газовые службы перекрывали поставки, чтобы предотвратить еще большую трагедию.

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