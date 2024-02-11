Люди ледь встигали вибратися з будинків у вогні. Про це зазначила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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"Люди не встигали і не мали змоги, наприклад, вивести навіть автівки, виїхати на них з двору, бо вулиця перетворилися на палаючу річку, і перше, що спалахувало, – це припарковані біля будинків або у дворах автівки. Доводилося не через центральні виходи тікати зі своїх осель, а просто городами до сусідів. Отак рятувалися харків'яни", – розповіла вона.

Наслідки пожежі

Вагому роль у трагедії зіграв рельєф місцевості та сніг, який почав танути та розносити паливо вниз по вулиці. В один момент все починало горіти загасити це водою просто було неможливо.

"Бетонна частина електростовпів настільки піддалася теплу, що вона трощилася і розсипалася просто у руках", – відзначила кореспондентка.

Заграву від пожежі харків'яни бачили у сусідніх районах. Тривала вона до ранку.

Представники ДСНС, з якими ми спілкувалися, кажуть, що за майже два роки повномасштабного вторгнення і роботи на різних техоб'єктах, такого жаху вони ще не бачили,

– додала Черненко.

За її словами, надзвичайники працювали понад добу, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки. Лише у приватному секторі горіло 3700 квадратних метрів території. Криміналісти зібрали усі зразки ДНК для упізнання тіл загиблих.

Підтримка постраждалих

На місцях будинків, які згоріли, будуть встановлені мобільні модульні будиночки. Це тимчасове розв'язання питання допоки вирішуватиметься механізм відновлення житла постраждалим.

"Загалом 15 приватних осель вщент згоріли. Дуже багато пошкоджені, тому що коли йшов вогонь, він десь зачіпляв будинки, десь просто знищував", – сказала журналістка.

Харків'яни згуртувалися і привозили теплі речі, харчі та будівельні матеріали для постраждалих. Організований пункт допомоги.

"Самі господарі, які були у більш-менш притомному фізичному стані, вже вчора починали розгрібати завали, на які перетворилися їх будинки, щоб зрозуміти, що вціліло. Ця робота триватиме. Я думаю, вже надалі можна буде охочим доєднуватися, як добровольцями до допомоги, і також вже оголошені певні фінансові збори. Їх сторінки можна знайти, але обов'язково перевіряйте", – наголосила Черненко.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання і ремонтують пошкоджені мережі. Так само фахівці працюють над відновленням подачі води. Газові служби перекривали постачання, аби запобігти ще більшій трагедії.

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