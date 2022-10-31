В Харькове из-за ракетного удара обесточены метро и электротранспорт: какие есть альтернативы
Источник:Игорь Терехов
31 октября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. В результате обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.
Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов. По его словам, после утренних прилетов ситуация в Харькове достаточно сложная.
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Что происходит в Харькове после прилетов
Терехов рассказал, что ракетный удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.
Пока нам удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию, а троллейбусы и трамваи мы заменили на автобусы,
– отметил мэр.
Также в городе есть проблемы с водоснабжением, но энергетики и коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить подачу воды в дома харьковчан.
Терехов подчеркнул, что все службы работают над восстановлением нормального жизнеобеспечения Харькова.
Ракетная атака по Харькову
Ранее Терехов сообщал, что 31 октября зафиксировано два прилета по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе.
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что около 8:00 враг нанес по Харькову и Чугуевскому району ракетные удары. Предварительно ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода. В результате повреждены объекты критической инфраструктуры, поэтому возможны перебои со светом.
Синегубов добавил, что пострадавших в эту минуту нет, а все службы работают на местах попаданий.
Удары россиян по Украине 31 октября: что известно
- Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. Часть области обесточена.
- Также с утра враг атаковал объект критической инфраструктуры Запорожья. В городе возникло отключение энергоснабжения.
- Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена, а в некоторых районах нет водоснабжения.
- Кроме того, зафиксировано попадание ракеты по Черновицкой области. В результате поврежден объект критической инфраструктуры.
- Также вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Предварительно – без жертв.
- В Укрзализныце отметили, что сейчас с задержкой более чем на 30 минут следует поезд № 81/82 Киев – Ужгород. Также задерживаются рейсы скоростных поездов: № 712 Киев – Краматорск и № 732 Киев – Днепр.
- Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что россияне атаковали энергетические объекты в Днепре и Павлограде. На местах ушибов есть серьезные разрушения.
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