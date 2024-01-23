Нет квартиры – остался только унитаз: харьковчанка показала свой разрушенный дом

Оккупанты в очередной раз терроризируют украинцев, совершая атаки на города Украины. Утром 23 января под вражескими ударами оказался Харьков.

Жительница одного из разрушенных домов показала, как сейчас выглядит ее жилье. Сообщается, что женщину зовут Анастасия Овчаренко, информирует 24 Канал.

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Остался только унитаз

Женщина показала болезненные кадры дома, который уничтожила российская ракета. Это разрушенное здание, от которого остался только унитаз.

Видите этот унитаз несокрушимости? Это мой,

– написала жительница харьковской многоэтажки.



Вид харьковской многоэтажки, которую сегодня утром уничтожила российская ракета / Фото Анастасии Овчаренко

На месте ракетного удара России в Киевском районе Харькова женщина ищет две кошки. Ее квартира на пятом этаже разрушена, а под завалами находятся соседи.



Анастасия Овчаренко, квартиру которой разрушила российская ракета / Фото "Суспильное"

Известно, что именно сегодня Анастасия должна была ехать в Киев, а с утра ее дома не было.

Мы нашли чемодан с моими вечерними платьями, поэтому когда Россия развалится, мне будет что надеть. Теперь будем искать, где жить. Квартира у нас была одна, но и страна у нас одна, поэтому – держимся,

– рассказала харьковчанка в комментарии Суспильному.

Также в сети появилось видео, на котором видно, что россияне полностью разрушили дом.

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