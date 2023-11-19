Россия ударила по жилому сектору Херсона: щемящее видео последствий прилета
Источник:Херсонская ОВА
Россия кроет Херсон огнем каждый день. в частности, город оказался под прицелом врага и 19 ноября.
Россия снова нанесла удар по Херсону. Из-за обстрелов ранены люди, в том числе – ребенок.
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Известно о 5 раненых
После 11 часов оккупанты ударили по жилому сектору Херсона. Пострадали пять человек, в том числе 3-летний ребенок. Маленькая девочка в больнице с ранениями шеи и ноги. Она гуляла во дворе с бабушкой, когда их накрыла вражеская артиллерия.
Также травмированы три женщины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. 59-летний мужчина получил осколочные ранения. Медики оказали ему помощь.
На записи видно, что прилет состоялся в жилом доме. В результате удара выбило окна. Также одна из женщин рассказала о последствиях вражеской атаки на ее квартиру.
Ни балкона нет, ни стекла нет,
– сказала женщина.
Фасад здания существенно пострадал. Также внутри квартиры взрывной волной вынесло дверь. Можно увидеть, что их разорвало пополам.
Россияне ударили по Херсону: смотрите видео
Ситуация на левом берегу Херсона
- Силы обороны продолжают удерживать ситуацию на фронте. Аналитики Института изучения войны проанализировали, что происходит на левобережье Херсона. Наши воины вынуждают россиян отступать.
- Известный российский блоггер заявил, что ВСУ при поддержке артиллерии ударили по вражеским подразделениям в районе Поймы (10 километров юго-восточнее Херсона и 4 километров от реки Днепр) и Песчановки (13 километров и 3 километров).
- Пропагандисты жаловались, что украинские силы продолжают опрокидывать на левый берег дополнительную пехоту.