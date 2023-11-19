Россия ударила по жилому сектору Херсона: щемящее видео последствий прилета

Россия кроет Херсон огнем каждый день. в частности, город оказался под прицелом врага и 19 ноября.

Россия снова нанесла удар по Херсону. Из-за обстрелов ранены люди, в том числе – ребенок.

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Известно о 5 раненых

После 11 часов оккупанты ударили по жилому сектору Херсона. Пострадали пять человек, в том числе 3-летний ребенок. Маленькая девочка в больнице с ранениями шеи и ноги. Она гуляла во дворе с бабушкой, когда их накрыла вражеская артиллерия.

Также травмированы три женщины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. 59-летний мужчина получил осколочные ранения. Медики оказали ему помощь.

На записи видно, что прилет состоялся в жилом доме. В результате удара выбило окна. Также одна из женщин рассказала о последствиях вражеской атаки на ее квартиру.

Ни балкона нет, ни стекла нет,

– сказала женщина.

Фасад здания существенно пострадал. Также внутри квартиры взрывной волной вынесло дверь. Можно увидеть, что их разорвало пополам.

Россияне ударили по Херсону: смотрите видео

Ситуация на левом берегу Херсона