Росія знову завдала удару по Херсону. Через обстріли поранені люди, у тому числі – дитина.

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Відомо про 5 поранених

Після 11 години окупанти вдарили по житловому сектору Херсона. Постраждали п'ятеро людей, у тому числі 3-річна дитина. Дівчинка в лікарні з пораненнями шиї та ноги. Вона гуляла у дворі зз бабусею, коли їх накрила ворожа артилерія.

Також травмовані троє жінок. Вони госпіталізовані у стані середньої важкості. 59-річний чоловік отримав осколкові поранення. Медики надали йому допомогу.

На записі помітно, що приліт відбувся у житловий будинок. Внаслідок удару вибило вікна. Також одна з жінок розповіла про наслідки ворожої атаки для її квартири.

Ні балкона нема, ні скла нема,

– сказала жінка.

Фасад будинку суттєво постраждав. Також всередині квартири вибуховою хвилею винесло двері. Можна побачити, що їх розірвало навпіл.

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Ситуація на лівому березі Херсонщині