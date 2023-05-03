Во время обстрела Херсона тяжело ранен мальчик и 17-летняя девушка: в каком они состоянии

Днем 3 мая российские террористы цинично ударили по Херсону. В результате этого есть много погибших и раненых, среди них – дети.

Среди раненых в супермаркете АТБ есть маленький мальчик. В настоящее время врачи делают все, чтобы спасти его жизнь. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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В Херсоне в результате обстрела ранены дети

По словам Прокудина, во время обстрела Эпицентра были ранены 5 человек, АТБ – 30 человек, на железнодорожном вокзале – 8, в жилых кварталах – 3 человека.

Среди раненых в супермаркете АТБ есть мальчик, которому всего 6,5 лет. Он получил тяжелые ранения – ушиб легких, перелом бедра и минно-взрывные травмы.

Сейчас мальчик на операционном столе, врачи делают все возможное, чтобы спасти его,

– отметил глава региона.

Кроме этого, также в результате удара пострадала 17-летняя девочка. Ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Обстрел Херсонщины 3 мая: что известно