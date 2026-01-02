"ФСБшники устроили пьяные гуляния": СМИ раскрыли детали удара по кафе в Хорлах
- В новогоднюю ночь Украина атаковала кафе в селе Хорлы, где оккупанты устроили празднование.
- Погибли более двух десятков человек.
Россияне жалуются, что в новогоднюю ночь три украинских беспилотника атаковали кафе в оккупированном селе Хорлы. По утверждению врага, в результате удара погибли 24 человека и около 50 получили ранения.
Оккупанты заявили, что погибшие – местные жители, которые праздновали новый год. Однако, это неправда. В застолье участвовали представители ФСБ, российской армии, полиции и оккупационной власти, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Смотрите также "Корабль позора": Россия окончательно потеряла единственный авианосец "Адмирал Кузнецов" в 2025 году
Что известно об атаке на кафе в Хорлах?
В ночь на 1 января в Хорлах прогремела серия взрывов. Украинские воины нанесли прицельные удары по объектам, где отдыхали российские оккупанты.
Известно, что захватчики устроили гуляния в кафе и гостинице. Они употребляли алкоголь и шумели.
В результате атаки российская армия и оккупационная администрация понесли значительные потери.
В Силах безопасности и обороны объяснили, что в курортном поселке Хорлы почти не осталось местных жителей. Большинство жилых домов, баз отдыха и другой недвижимости оккупационная администрация незаконно отобрала и заселила российскими военными.
Военные подчеркнули, что на временно оккупированных территориях Украины для захватчиков не существует и не будет существовать безопасных мест.
- К слову, среди погибших – Сергей Боган - коллаборационист, который сотрудничал с Россией с 2014 года и служил в оккупационной полиции. Боган причастен к похищениям и пыткам людей в Скадовском районе.
- Хорлы – курортное село в Каланчацкой общине Скадовского района Херсонской области. Оно расположено на полуострове Горький Кут в Черном море, который из-за формы часто называют "Маленьким Крымом". Расстояние до Каланчака – около 22 километров. В селе есть морской порт. Площадь Хорлов – примерно 8 километров квадратных. С 24 февраля 2022 года село находится под временной российской оккупацией.