Самые большие разрушения – в университете: Марцинкив подытожил последствия удара России по Прикарпатью
Россия 22 июня нанесла ракетный удар по Ивано-Франковской области. В результате атаки были повреждены многоэтажки, детский сад и помещение университета.
В эфире канала Суспильне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал о последствиях российского удара по региону. Так, наибольшим разрушениям подвергся Университет нефти и газа, передает 24 Канал.
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Последствия российского удара по Ивано-Франковску
Марцинкив сообщил, что в результате ракетного удара в Ивано-Франковске были повреждены:
- 22 здания,
- 2 корпуса Университета нефти и газа,
- детский сад,
- школу.
Сейчас основные работы по ликвидации последствий завершены. Как сообщил Марцинкив, если была возможность, то коммунальные службы сразу забивали поврежденные окна, разобрали некоторые завалы в университете. Кроме того, местные власти получили 270 обращений от местных жителей относительно разрушений, однако процесс сбора заявлений еще продолжается.
Работают члены комиссии, которые обходят помещения и определяют убытки и соответствующий размер компенсации. В общем, достаточно оперативно мы эти работы сделали. Спасибо также НАК "Нафтогаз Украины", которые выразили желание помочь восстановить Университет нефти и газа, который получил больше всего повреждений,
– заявил Марцинкив.
Мэр Ивано-Франковска добавил, что из-за погодных условий приходилось очень быстро ликвидировать последствия атаки, чтобы дома украинцев не затопило дождем.
Марцинкив также сообщил, что самое главное – в результате атаки никто не погиб, а пострадавшие – получили незначительные повреждения и не нуждались в госпитализации.