Враг ударил системой "Торнадо" по Изюму: немало пострадавших и повреждена пекарня

Россияне не прекращают обстреливать украинские города. В частности, под прицелом врага был Изюм на Харьковщине, есть пострадавшие.

Во вторник, 27 августа, около 22:00 захватчики ударили по городу, вероятно, реактивной системой залпового огня "Торнадо".

Смотрите также Летающая смерть: что известно о ракете Х-101, которой Россия била по Украине два дня подряд

Атака на Изюм и ее последствия

Председатель ОВА Олег Синегубов констатировал, что были повреждены дома, а также хлебопекарное предприятие.

Пострадали 12 человек. Правоохранители фиксируют последствия вражеских преступлений,

– подчеркнул чиновник.

В то же время глава региона рассказал подробно о каждом из 12 пострадавших:

1 человек был госпитализирован;

7 получили острую реакцию на стресс, среди них 4 детей: 3, 5, 8 и 16 лет;

2 человека получили легкие ранения;

2 человека – порезы конечностей, среди них есть подросток 13 лет.

Смотрите также Самолет, 1090 оккупантов и еще 195 единиц техники: потери врага на 28 августа

В среду утром, 28 августа, руководитель областной военной администрации Харьковской области сообщал, что около 09:29 россияне нанесли удары по 2 объектам инфраструктуры в Богодухове.

По словам Олега Синегубова, в результате обстрела города есть 8 пострадавших. В больницы направили 6 человек, у других двух – острая реакция на стресс. Среди госпитализированных – 15-летний юноша и беременная женщина. К сожалению, отошел в мир иной 72-летний мужчина.