На мотоциклах и дельтапланах: боевики ХАМАС пытались любым образом проникнуть в Израиль

7 октября 2023, 11:50
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Палестинские боевики с движения ХАМАС 7 октября атаковали территорию Израиля из Сектора Газа. Кроме этого, несколько десятков террористов могли проникнуть на территорию страны разными путями.

Об этом сообщают израильские СМИ. В частности, террористы могли проникнуть в Израиль на дельтапланах и мотоциклах, сообщает 24 Канал.

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ХАМАС любым способом пытался проникнуть в Израиль

Палестинские боевики из ХАМАС после массированных ракетных обстрелов решили напрямую проникнуть на территорию Израиля из Сектора Газа. На кадрах можно увидеть, что для этого они использовали внедорожники и даже мотоциклы.

ХАМАС пытался проникнуть в Израиль из Сектора Газа: смотрите видео

Кроме этого, палестинские боевики придумывали новые способы попасть в Израиль. В частности, некоторые из них даже "штурмовали" страну с воздуха, пытаюсь залететь туда на дельтапланах.

Палестинцы залетали в Израиль на дельтапланах: смотрите видео

Пока неизвестно, удалось ли этим террористам проникнуть на израильскую территорию. В то же время Вооруженные Силы страны ведут активные боевые действия против ХАМАС.

Палестинец летит в Израиль на дельтаплане: смотрите видео

Обострение конфликта в Израиле: главные новости

  • Израиль утром 7 октября массированно атаковали из района Сектора Газа. По данным палестинцев, на израильскую территорию выпустили более 5 тысяч ракет, а израильские власти отметили 2 тысячи ракет.
  • Кроме того, в Вооруженных Силах Израиля заявили, что готовы к возможной войне с палестинцами. В результате обстрела уже есть первые жертвы и раненые среди гражданских.
  • Также группа террористов проникла на территорию Израиля и вела обстрел гражданских автомобилей в нескольких городах. Израильские военные пытаются бороться с боевиками и ликвидировать их.
  • В конце концов, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о призыве резервистов в израильскую армию. Израильские военные также начали контртеррористическую операцию против палестинских боевиков из ХАМАС.

Автор: Владислав Кравцов