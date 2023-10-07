На мотоциклах и дельтапланах: боевики ХАМАС пытались любым образом проникнуть в Израиль
Палестинские боевики с движения ХАМАС 7 октября атаковали территорию Израиля из Сектора Газа. Кроме этого, несколько десятков террористов могли проникнуть на территорию страны разными путями.
Об этом сообщают израильские СМИ. В частности, террористы могли проникнуть в Израиль на дельтапланах и мотоциклах, сообщает 24 Канал.
К теме ХАМАС атаковал Израиль, ЦАХАЛ готов к войне: хронология обострения конфликта
ХАМАС любым способом пытался проникнуть в Израиль
Палестинские боевики из ХАМАС после массированных ракетных обстрелов решили напрямую проникнуть на территорию Израиля из Сектора Газа. На кадрах можно увидеть, что для этого они использовали внедорожники и даже мотоциклы.
ХАМАС пытался проникнуть в Израиль из Сектора Газа: смотрите видео
Кроме этого, палестинские боевики придумывали новые способы попасть в Израиль. В частности, некоторые из них даже "штурмовали" страну с воздуха, пытаюсь залететь туда на дельтапланах.
Палестинцы залетали в Израиль на дельтапланах: смотрите видео
Пока неизвестно, удалось ли этим террористам проникнуть на израильскую территорию. В то же время Вооруженные Силы страны ведут активные боевые действия против ХАМАС.
Палестинец летит в Израиль на дельтаплане: смотрите видео
Обострение конфликта в Израиле: главные новости
- Израиль утром 7 октября массированно атаковали из района Сектора Газа. По данным палестинцев, на израильскую территорию выпустили более 5 тысяч ракет, а израильские власти отметили 2 тысячи ракет.
- Кроме того, в Вооруженных Силах Израиля заявили, что готовы к возможной войне с палестинцами. В результате обстрела уже есть первые жертвы и раненые среди гражданских.
- Также группа террористов проникла на территорию Израиля и вела обстрел гражданских автомобилей в нескольких городах. Израильские военные пытаются бороться с боевиками и ликвидировать их.
- В конце концов, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о призыве резервистов в израильскую армию. Израильские военные также начали контртеррористическую операцию против палестинских боевиков из ХАМАС.