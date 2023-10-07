Радуются убийствам мирных граждан: россияне в сети "восхищаются" событиями в Израиле

После того как боевики ХАМАС напали на Израиль, весь мир выразил солидарность и поддержку израильским гражданам. В то же время, россияне открыто радуются убийствам мирных людей в израильских городах.

В частности, оккупанты, не имея ни капли сострадания и милосердия, нагло говорят, что "израильтяне этого заслужили". Они также в пропагандистском духе извращают исторические факты и негативно высказываются о еврейских гражданах.

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Россияне цинично реагируют на события в Израиле

Украинский журналист Дмитрий Казанский подчеркнул, что в российских телеграм-каналах "властвует радость и полный восторг" событиями, произошедшими в Израиле. В частности, пропагандистский "военкор" Дмитрий Стешин пишет, что "не испытывает к расстрелянным женщинам и детям никакой капли жалости и сострадания".

Также российский телеведущий Сергей Мардан отметил, что для России в происходящем "есть польза, которой невозможно не порадоваться". Оккупанты также радуются травмам, которые получили еврейские граждане и полностью поддерживают действия ХАМАС, утверждая, что они "имеют право на это".

Российские пропагандисты радуются преступлениям в Израиле / Фото из телеграм-каналов Дениса Казанского и Сергея Притулы

Украинский волонтер Сергей Притула также отметил, что в этот день также день рождения российского президента Путина, поэтому, очевидно, палестинцы "сделали ему такой подарок". Притула иронически сказал, что глава страны-агрессорки сейчас "сидит в бункере и наслаждается кадрами из Израиля".

Не смогли не обойти события в Израиле и в Кремле. Так, экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что начало боевых столкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня – событие, которого "можно было ожидать". Он также в пропагандистском духе "обвинил в этой атаке США".

Медведев добавил, что конфликт между Израилем и Палестиной продолжается десятилетие, а США якобы является ключевым игроком. Он также сказал, что "вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти дураки залезли к нам и помогают неонацистам, сталкивая два близких народа".

Однако следует напомнить, что именно Россия потакала террористам. Уже с начала полномасштабной войны в Украине лидер формирования ХАМАС Исмаил Хания приезжал в Москву, где встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



Лавров принимал лидера ХАМАС в Москве / Фото российских СМИ

Тогда они обсудили так называемую "палестинскую проблематику" и договорились вместе решать ее.

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