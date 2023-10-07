Зокрема, окупанти, не маючи ні краплі співчуття й милосердя, нахабно кажуть, що "ізраїльтяни цього заслужили". Вони також у пропагандистському дусі перекручують історичні факти й негативно висловлюються про єврейських громадян.

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Росіяни цинічно реагують на події в Ізраїлі

Український журналіст Дмитро Казанський наголосив, що у російських телеграм-каналах наразі "панує радість та повне захоплення" подіями, які трапилися в Ізраїлі. Зокрема, пропагандистський "воєнкор" Дмітрій Стешин пише, що "не відчуває до розстріляних жінок і дітей жодної краплі жалості та співчуття".

Також російський телеведучий Сєргєй Мардан зазначив, що для Росії в тому, що відбувається, "є користь, якій неможливо не порадіти". Окупанти також радіють травмам, які отримали єврейські громадяни й цілком підтримують дії ХАМАС, стверджуючи, що вони "мають право на це".

Російські пропагандисти радіють злочинам в Ізраїлі / Фото з телеграм-каналів Дениса Казанського і Сергія Притули

Український волонтер Сергій Притула також відмітив, що цього дня також і день народження російського президента Путіна, тому, вочевидь, палестинці "зробили йому такий подарунок". Притула іронічно сказав, що глава країни-агресорки зараз "сидить у бункері й смакує кадрами з Ізраїлю".

Не змогли не оминути події в Ізраїлі й у Кремлі. Так, експрезидент Росії Дмітрій Медвєдєв заявив, буцімто початок бойових зіткнень між ХАМАС та Ізраїлем у день 50-річчя початку війни Судного дня – подія, на яку "можна було очікувати". Він також у пропагандистському дусі "звинуватив у цій атаці США".

Медвєдєв додав, що конфлікт між Ізраїлем та Палестиною триває десятиліття, а США нібито є там ключовим гравцем. Він також сказав, що "замість активної роботи над палестино-ізраїльським врегулюванням ці дурні залізли до нас і допомагають неонацистам, зіштовхуючи два близькі народи".

Однак варто нагадати, що саме Росія потурала терористам. Вже з початку повномасштабної війни в Україні лідер формування ХАМАС Ісмаіл Ханія приїжджав до Москви, де зустрічався з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим.



Лавров приймав лідера ХАМАС у Москві / Фото російських ЗМІ

Тоді вони обговорили так звану "палестинську проблематику" і домовилися разом розв'язувати її.

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