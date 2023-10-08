Обострение между Израилем и Палестиной: появилась реакция Китая
Китай отреагировал на обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Так, страна выразила глубокую обеспокоенность эскалацией вооруженного противостояния.
Китай призвал немедленно прекратить огонь и защитить гражданское население. Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Китая, информирует 24 Канал.
Важно ЦАХАЛ заявил об ударе по дому главы разведки ХАМАС
Какова реакция Китая на конфликт между Израилем и Палестиной
В МИДе говорится, что Китай "глубоко обеспокоен нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем". Поэтому страна призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность, немедленно прекратить огонь, защитить гражданское население и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.
Кроме того, в МИД назвали единственным выходом для прекращения конфликта реализацию "решения о двух государствах" и "создание независимого палестинского государства".
В то же время Китай не называет виновного в конфликте, а боевиков ХАМАС называют "палестинскими вооруженными группировками".
Обострение между Израилем и Палестиной: последние новости
- Истребители ЦАХАЛ нанесли авиаудары по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях, "использовавшихся террористической организацией ХАМАС" в Секторе Газа для атак против Израиля.
- Кроме того, нанесены удары по полевым штабам, оперативному командному центру ХАМАС и командному посту радикальной группировки Исламский джихад.
- Ливанская группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрел позиций израильской армии.
- Ракетному обстрелу ХАМАС подвергся медицинский центр "Барзилай" в городе Ашкелон. Ракета попала в переход между зданиями больницы.