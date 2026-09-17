"Ответ на агрессию": Украина поразила 3 ​​самолета и 3 вертолета

Украинские военные совершили комбинированную ночную атаку на по России. Под прицел попали нефтеперерабатывающее предприятие и военный аэродром, где находилась вражеская авиация.

В сделке приняли участие СБУ, Силы беспилотных систем, ГУР и Служба внешней разведки. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о результатах ударов?

Президент Украины подчеркнул, что в ночь на 17 сентября украинские дроны успешно поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, Служба безопасности Украины точно отработала по военному аэродрому в Ростове.

На ростовском аэродроме кафиры понесли ощутимые потери в технике. Президент подтвердил поражение сразу нескольких бортов:

Ан-12;

2 Ан-26;

3 вертолета.

Отдельно глава государства отметил успехи украинских защитников в акватории Черного моря. В то же время, он не назвал конкретных деталей.

Каждый день отвечаем на агрессию. Россия должна выбрать мир,

– подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил воинов, которые переносят войну на территорию врага.

В СБУ также прокомментировали результаты атаки. Они сообщили, что на стоянке самолетов и вертолетов возник масштабный пожар с вторичной детонацией. Также пожар был зафиксирован в результате удара по НПЗ.

Такие спецоперации – это прямой ответ на массированные атаки врага по территории нашего государства, во время которых Россия системно применяет ракеты, ударные дроны и авиацию для террора украинцев и уничтожение гражданской инфраструктуры,

– отметили в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности пообещали продолжить систематически отрабатывать по военным и стратегическим инфраструктурным объектам, обслуживающим российскую войну против Украины.

Напомним, что украинские подразделения атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Рязанском и Пермском регионах, а также в Татарстане. Кроме того, под ударом оказывались военные объекты в Таганроге, где удалось уничтожить производство FPV-дронов и склады хранения беспилотников.