Ракетный удар по Яворивскому полигону в 2022 году: стало известно о большем количестве погибших
Источник:Tvoemisto.tv
Россия нанесла удар по Яворивскому полигону во Львовской области 13 марта 2022 года. В результате атаки погибли 64 человека, а десятки человек считаются пропавшими без вести.
Ранее было известно о 61 погибшем в результате ракетного удара. Более 160 человек получили ранения разной степени тяжести.
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В прокуратуре обнародовали отчет о последствиях ракетного удара
В суде продолжают рассматривать дело по привлечению к ответственности корректировщика ракетного удара по Яворивскому полигону. 22 ноября в Галицком районном суде Львова прошло очередное заседание.
На нем прокурор Андрей Никеруй обнародовал отчет о последствиях российского ракетного удара по Яворивскому полигону, который произошел 13 марта 2022 года. Согласно обнародованным данным, от рук оккупантов погибли 64 человека. Ранее было известно о 61 погибшем.
Кроме того, пропавшими без вести числятся десятки человек. В прокуратуре также заявили, что в результате ракетного удара был причинен ущерб ориентировочно на 136 миллионов гривен.
Однако сторона защиты заявила, что этот отчет не имеет отношения к делу, ведь обвиняемому не инкриминируют ответственность за человеческие жертвы.
Не вижу причинно-следственных связей между действиями моего подзащитного и событиями, о которых идет речь… Я не опровергаю, что этого не было, но оно не имеет отношения к материалам нашего уголовного производства. Моему подзащитному не инкриминируют ответственность за человеческие жертвы. Эти доказательства допустимы, но не должны. Досудебное следствие не доказало, что есть связь. Есть только предположение,
– заявил адвокат обвиняемого.
На судебном заседании также был рассмотрен ряд письменных доказательств, изъятых у Александра Косторного. Впрочем, обвиняемый вместе с адвокатом едва ли не по каждому доказательству утверждали, мол, это "не имеет отношения к делу". Так они прокомментировали изъятые во время обысков 4 мобильных телефона, а также наличие разного имущества.
Что известно о корректировщике ракетного удара
- Александр Косторный – 72-летний львовянин, майор КГБ в отставке с 1990 года. Он дважды баллотировался во Львовский городской совет, а также в ВР.
- Предателя разоблачили 28 июня 2022 года СБУ сообщила ему о подозрении. Как заявили следователи, Косторный в телеграмме направил россиянам карту Международного центра миротворчества и безопасности (Яворивского полигона), на которой отметил места для ракетных ударов. Впрочем, Косторный своей вины не признает и заявляет, что якобы посылал "схему рыболовно-охотничьих угодий", мол, хотел показать другу, где собирает грибы.
- Косторному инкриминируют госизмену. Ему грозит заключение на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.