Обесточен ряд населенных пунктов: Россия ударила по энергообъекту на Черниговщине

Вражеская армия цинично продолжает уничтожать объекты украинского энергетического сектора. Под российским прицелом на этот раз был энергообъект в Корюковском районе Черниговщины.

После удара многие жители региона остались без света. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.

Какие последствия обстрела Черниговщины?

Вечером в воскресенье, 18 января, российские войска обстреляли Черниговскую область. Так, из-за удара по важному энергообъекту в Корюковском районе ряд населенных пунктов остался обесточенным.

В Черниговоблэнерго отмечают, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

Стоит заметить, что около 19:00 вечера Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе российского БПЛА на Черниговщине.

Напомним, что только 12 января в результате ракетного удара был поврежден ключевой объект энергетической инфраструктуры в Новгород-Северском районе Черниговской области. Это повлекло отключение электроэнергии сразу в нескольких населенных пунктах.

Что известно об актуальной ситуации в энергетике?