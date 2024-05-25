На момент удара внутри было около 200 человек: все, что известно об ударе по Эпицентру в Харькове

Россия вечером 25 мая нанесла очередной удар по Харькову. Враг попал в гипермаркет "Эпицентр", там вспыхнул масштабный пожар.

Россия ударила по Харькову КАБами. Все, что известно о последствиях вражеского обстрела – читайте в тексте 24 Канала.

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В гипермаркете было очень много посетителей

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что на момент вражеского удара в "Эпицентре" находилось около 200 человек. Кроме этого, он сразу сообщил, что 15 работников гипермаркета не выходят на связь.

Он отметил, что это – гражданский объект. Там не было военных.

Враг ударил по "Эпицентру": смотрите видео

Вспыхнул пожар на 15 тысячах квадратных метров

Россияне попали двумя управляемыми авиабомбами в торговый центр. В результате прилета возник пожар на 15 000 квадратных метров. Представитель Харьковской городской прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что в торговом центре загорелись лакокрасочные изделия, древесина, также вспыхнула обшивка магазина и товары, которые были расположены внутри.

Момент удара по "Эпицентру": смотрите видео

Российские СМИ не скрывают, что целью атаки был именно "Эпицентр", и цинично врут, что там якобы была размещена военная техника.

По факту обстрела открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Реакция Зеленского на циничный удар

Владимир Зеленский 25 мая опубликовал традиционное вечернее обращение. В нем он отреагировал на циничный удар россиян по строительному гипермаркету в Харькове. Президент отметил, что это один из крупнейших центров, внутри которого было много работников и посетителей.

Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость – для разрешения защищать жизни наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, – мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов,

– сказал Зеленский.

О необходимости ПВО президент говорил уже неоднократно.

Сеть "Эпицентр К" подтвердила удар по гипермаркету в Харькове. Так, в заметке удар по "Эпицентру" назвали спланированным террористическим актом, в результате которого погибли люди.

Не все успели отреагировать на тревогу

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что часть людей может находиться в здании. Он также отметил, что сигналы тревоги точно звучали, однако не все могли успеть отреагировать на них.

Он уточнил, что информация проверяется. На месте работают более 120 человек из ГСЧС и более 30 единиц специализированной техники.

Есть раненые и погибшие

По состоянию на 19:00 известно о 2 погибших и 35 пострадавших. В 16:45 мэр Харькова отметил, что к сожалению, в результате коварного вражеского удара по торговому центру также есть много людей, пропавших без вести.

Председатель ОВА Олег Синегубов в комментарии СМИ сообщил, что в результате атаки на строительный гипермаркет в Харькове погибли его сотрудники.

Враг обстреливает Харьков огнем

Враг систематически обстреливает Харьков. Сразу после атаки на гипермаркет оккупанты ударили по Центральному парку Харькова. К счастью, обошлось без жертв.

По словам мэра города Терехова, снаряд, выпущенный россиянами, не разорвался. Сейчас его разминируют. Снаряд попал в землю в парке.

Однако и этого врагу оказалось недостаточно и в городе снова прогремели взрывы.

Сначала Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, в результате атаки пострадали центральные районы города. Впоследствии он добавил, что попадание могло произойти в районе плотной жилой застройки. Детали относительно этого устанавливаются.