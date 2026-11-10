Россияне нанесли комбинированный удар по югу Одесской области: один человек погиб, еще один ранен
10 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по югу Одесской области, в результате чего один человек погиб, а еще один получил ранения. Вражеская атака застала двух пожилых людей прямо на остановке общественного транспорта.
Об этом сообщил Олег Кипер.
Каковы подробности обстрела?
Под вражеским огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор региона. В частности, существенным разрушениям подверглись трехэтажный жилой дом, помещение шиномонтажа и автомойка.
Во время обстрела 69-летний мужчина и 70-летняя женщина находились на остановке общественного транспорта. Мужчина скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм, а женщину с множественными повреждениями немедленно госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
На местах попаданий экстренные службы оперативно ликвидируют последствия удара. "Мои искренние соболезнования родным погибшего. Пострадавшей – скорейшего выздоровления", – отметил Олег Кипер.
Что было известно ранее?
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, 9 ноября российские войска нанесли удар по Вышгородскому району Киевской области.
Тогда в результате попадания в двухэтажный частный дом погибла 82-летняя пенсионерка, а еще два человека получили ранения.