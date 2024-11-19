Туда могли прилететь ATACMS: где расположен Карачев, который атаковала Украина

Недавно Украина получила разрешение на удары ракетами США по территории России. Уже появились первые предположения, куда они могли прилететь.

Украина атаковала Карачев в Брянской области. О том, где он расположен, рассказывает 24 Канал.

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Могли прилететь ATACMS

Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что Силы обороны Украины впервые нанесли удар по российской территории баллистическими ракетами ATACMS, которые предоставили нашему государству США. Кроме того, там отметили, что цель была успешно поражена.

По словам источника, ударили по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области.

Он расположен примерно в 130 километрах от границы с Украиной.



Карачев расположен в 130 километрах от Украины / Скриншот 24 Канала

Удар по Брянской области подтвердили также и в Генштабе, однако там не называли вид вооружения, которым атаковали цели.

Там сообщили, что в ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими частями Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области.