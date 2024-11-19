Україна атакувала Карачев у Брянській області. Про те, де він розташований, розповідає 24 Канал.

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Могли прилетіти ATACMS

Українські ЗМІ з посиланням на власні джерела написали, що Сили оборони України вперше завдали удару по російській території балістичними ракетами ATACMS, які надали нашій державі США. Крім того, там зазначили, що ціль було успішно вражено.

За словами джерела, вдарили по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області.

Він розташований приблизно за 130 кілометрів від кордону з Україною.



Карачев розташований за 130 кілометрів від України / Скриншот 24 Каналу

Удар по Брянській області підтвердили також і в Генштабі, проте там не називали вид озброєння, яким атакували цілі.

Там повідомили, що у ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.