Россияне ударили по Харьковщине: повреждено здание сельсовета, под завалами люди

Россия продолжает атаковать мирные города Украины. На этот раз под ударом оказалось село Казачья Лопань Дергачевской громады харьковской области.

Напомним, что это не первый удар России по населенному пункту. Ранее оккупанты расстреляли поселок Казачья Лопань на Харьковщине из танка.

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Что известно об ударе по Казачьей Лопани

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 12:25 российские войска ударили по поселку Казачья Лопань Дергачевской громады.

В результате обстрела было повреждено здание сельского совета. Также есть информация, что под завалами находятся три человека.



Сейчас на месте удара работают все профильные службы. Синегубов также отметил, что есть угроза повторных ударов.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что с 24 февраля 2022 года, Россия поразила 11 879 объектов на территории Украины, большинство из которых гражданские. Было осуществлено 9 590 ракетных и 13 997 дроновых ударов.