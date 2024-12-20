В результате таки на Киев повреждены диппредставительства нескольких стран

Россия атаковала центральную часть Киева. В результате вражеского обстрела пострадали диппредставительства целого ряда стран.

В столице повреждены дипломатические представительства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии, Черногории. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Что известно о повреждениях

В некоторых помещениях диппредставительств повреждены окна и двери, кое-где повредило потолок. Также можно заметить повреждения на фото. Повреждения вроде не значительные, однако все же здания пострадали от циничного обстрела России.

Диппредставительства пострадали: смотрите фото

Как отреагировали в Португалии

Одной из тех стран, которую новости об обстреле Украины 20 декабря облетели дважды стала Португалия. сначала говорилось о самом факте обстрела Киева, но впоследствии стало известно о повреждении дипломатического представительства этого государства.

Правительство Португалии осудило российскую агрессии. Кроме этого, временного поверенного в делах России уже вызвали в МИД.

Министр иностранных дел Португалии уже выступил с заявлением, он назвал неприемлемыми атаки на Киев.